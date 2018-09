Algérie: Les nouvelles dynamiques entrepreneuriales en Algérie en débat à Paris le 13 septembre

-Une matinée débat sur les nouvelles dynamiques entrepreneuriales en Algérie sera organisée le 13 septembre à Paris au cours de laquelle le voile sera levé sur la réalité du développement économique de l'Algérie.

"Le développement de l'Algérie est une réalité encore méconnue de ce côté-ci de la Méditerranée. Pourtant, le pays et tout particulièrement son économie privée est en mouvement", a expliqué une note de présentation de cette matinée débat à laquelle est convié le président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad.

Organisé par le Groupe Les Echos ûLe Parisien, le débat vise, selon les organisateurs, de "mieux comprendre comment l'entrepreneuriat fait bouger les lignes en Algérie".

Après les mots d'ouverture qui seront prononcés par Olivier Pastré, membre du Cercle des économistes et par Ali Haddad, la rencontre axera ses travaux autour de tables-rondes, de regards croisés et de présentation de success stories.

Les participants, selon le programme, devront s'informer sur les modalités qui favorisent en Algérie un écosystème permettant le développement et l'implantation des entreprises du secteur privé.

Deux entrepreneurs (français et algérien) devront confronter leurs visions et leurs "best practices" pour aller chercher de la croissance, sur le sujet de la création des nouveaux métiers de l'économie de demain.

Il s'agit d'Alain Assouline, président de WEBFORCE3 et Mohamed Hakim Soufi, P-DG de la compagnie Macir Vie.

Djamel Guidoum, P-DG d'IRIS, une entreprise algérienne spécialisée dans l'électronique et l'électroménager, et Amor Habes, DG de Faderco SPA spécialisée dans l'hygiène corporelle, donneront un aperçu sur la nouvelle génération d'entrepreneurs algériens et son rôle dans la construction de la "nouvelle Algérie".