Algérie: L'Algérie prend part au Congrès extraordinaire de l'Union postale universelle à Addis-Abeba

L'Union joue également un rôle de conseil, de médiation et de liaison et fournit l'assistance technique en matière postale aux Etats membres.

Durant les deux jours de cette conférence, qui aura pour thème "Préparer le secteur postal pour promouvoir le développement socio-économique", les participants auront à discuter des moyens permettant de renforcer la capacité du secteur postal à fournir des services compétitifs et efficaces favorisant la croissance de l'économie et le développement des pays.

Alger — La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, prend part au Congrès extraordinaire de l'Union postale universelle (UPU) qui se tient du 3 au 7 septembre 2018 à Addis-Abeba en Ethiopie, indique mercredi le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique dans un communiqué.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

