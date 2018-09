Algérie: Tennis de table/Championnat d'Afrique - Les sélections algériennes jouent pour la 3e place

Tirée dans le groupe C, lors du premier tour, l'équipe algérienne avait terminé avec un sans faute et une 1re place avec 6 points devant le Togo. Elle avait battu successivement l'Angola 3-1 (3-1,3-2,0-3, 3-0), la Côte d'Ivoire 3-1 (3-2,3-2,2-3,3-2), et le Togo 3-0 (3-1,3-2,3-0).

Khrouf a perdu face à Bode Abiodun 3-1 (11-13, 11-3, 8-11, 5-11), Bouriah devant Quadri Aruna 3-0 (8-11, 6-11, 5-11) et Lazazi face à Segun Toriola 3-0 (9-11, 5-11, 11-13). Dans l'autre demi-finale, l'Egypte a éliminé le Togo (3-0) et affronte le Nigeria en finale.

Les neuf pays présents pour le tournoi des Dames ont été répartis en deux groupes: un de cinq et l'autre quatre, et les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement aux demi-finales.

A l'exception de Sannah Lagsir qui a tenu tête à l'Egyptienne Farah Abdel-Aziz 3-2 (11-8, 13/15, 12-10, 6-11, 7-11), ses coéquipières Loghraibi et Kessaci n'ont pas pu résister devant Dina Meshref 3-0 (4-11, 7-11, 4-11) et Helmy Yousra 3-0 (12-14, 1-11, 8-11).

Chez les dames, l'équipe algérienne composée de Sannah Lagsir, Lynda Loghraibi et Katia Kessaci, affronte l'Afrique du Sud après son élimination en demi-finales mardi. L'Algérie avait perdu face à l'Egypte et les Sud-Africaines ont été écartées par les Nigérianes sur le même score 3-0.

- Les sélections nationales de tennis de table (messieurs et dames) jouent ce mercredi, les matchs de classement pour la 3e place au Championnat d'Afrique de tennis de table qui se déroule à Port Louis à Maurice du 3 au 9 septembre et qualificatif à la Coupe du monde par équipes, attendue en novembre 2019 à Tokyo, rapporte le site de la fédération internationale (ITTF).

