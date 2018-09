Algérie: Raouya reçoit le vice-président de la Banque mondiale de la région Mena

Alger — Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu mercredi à Alger le vice-président de la Banque Mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhaj, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Nommé à ce poste le 1er juillet 2018, M. Belhaj est en visite en Algérie du 4 au 7 septembre "dans le cadre des échanges réguliers de l'Algérie avec la Banque Mondiale", précise la même source.

Cette visite, ajoute le ministère, vient confirmer la volonté de consolider les liens de coopération de l'Algérie avec cette institution financière internationale et conforter son appui à l'Algérie et sa volonté "pour l'accompagner dans la consolidation et la poursuite de ses efforts de diversification de son économie".

Cette rencontre entre M. Raouya et le représentant de l'institution de Bretton Woods a été l'occasion pour les deux parties de faire le point sur l'état de la coopération et d'examiner les moyens de la renforcer et d'identifier les moyens les plus appropriés pour la développer, souligne le communiqué.

En outre, les principaux axes de partenariat, qui caractérisent l'action de la Banque mondiale en Algérie, ont été passés en revue lors de cette rencontre.

Il s'agit d'actions qui s'inscrivent dans le cadre de l'économie du savoir et, particulièrement, le projet "Vision de l'Algérie à l'horizon 2035" entrant dans le cadre du nouveau modèle de croissance économique qui s'étalera jusqu'à horizon 2035.