Algérie: Le ministre espagnol des Affaires étrangères en visite de travail jeudi en Algérie

- Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, Josep Borrell Fontelles effectuera jeudi une visite de travail en Algérie à l'invitation de son homologue algérien, Abdelkader Messahel, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

"A l'invitation de M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, M. Josep Borrell Fontelles, ministre des Affaires étrangères, de l'Union européennes et de la Coopération, du Royaume d'Espagne effectuera une visite de travail en Algérie le 6 septembre 2018", a précisé la même source.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de "la poursuite et de l'approfondissement du dialogue politique et de la concertation entre les deux pays et intervient dans le prolongement de la 7ème réunion de Haut niveau qui a eu lieu à Alger" le 3 avril dernier, a ajouté la même source.

A cette occasion, les deux parties examineront "l'état et les perspectives des relations bilatérales, notamment la coopération économique et commerciales et aborderont également les grandes questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la crise libyenne, la situation au Mali et au Sahel, le dossier du Sahara occidental, les perspectives de coopération euro-méditerranéennes, les relations euro-africaines ainsi que la situation au Proche-Orient", a souligné le communiqué du MAE.