Algérie: Constantine - Hausse de plus de 60% de la production des légumes secs

Les localités situées dans la zone Nord-Ouest du chef-lieu de wilaya sont les plus productives des légumes secs dont la plus grande quantité récoltée a été recensée dans la commune d'Ibn Ziad qui a enregistré 25.290 quintaux sur la récole globale, suivie de celle Zighoud Youcef dont sa récolte a atteint 21.855 quintaux, a conclu la même source.

Le respect de l'itinéraire technique, la disponibilité des engrais et semences en quantités suffisantes ainsi que l'organisation régulière de programmes de formation et de vulgarisation à destination des fellahs de cette filière, sont les facteurs essentiels qui ont favorisé cette augmentation, a affirmé le même responsable.

