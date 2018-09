Congo-Brazzaville: "Petite dose" de Neddy Adona bientôt dans les bacs

Le 5 septembre à 15h, à la terrasse de ce café fréquenté par les Congolais, nous sommes allés à la rencontre de Neddy Adona autour d'un expresso bien chaud. Le verbe haut, l'artiste congolais a évoqué le single "Petite dose", bientôt dans les bacs.

« Excusez ma bougeotte ! Chez moi, les jours qui précèdent la sortie d'un album ou d'un single sont stressants », lâche-t-il en réajustant ses lunettes de soleil. C'est qu'il mesure l'étendue de l'enjeu. Comment le public l'accueillera-t-il ?

Que dira la critique ? Il a conscience que si son timbre de voix, une voix de velours d'une puissance inouïe, et ses accents, en font un excellent chanteur, la partie n'est pas pour autant gagnée d'avance.

Non, convaincre les mélomanes n'est pas chose aisée. La chance du talent ne suffit pas, « il faut aussi le talent d'avoir de la chance », Neddy Adona le sait bien. Sans label ni promoteur, il ne compte que sur lui-même. Alors il mise sur la qualité de l'œuvre pour forcer la chance.

Œuvre aboutie, ode à l'amour

Il répugne à l'approximation, à la demi-mesure, au demi-ton, etc., un trait de caractère dont il est fier. Pour lui, une œuvre est ce qui est abouti, c'est-à-dire la somme des heures et des jours de travail.

Sous les arrangements de Ramazani Assani et avec le concours de Brice Malonga (Synthé), Armel Malonga (guitare basse), Chamberton Dix (chant), "Petite dose" est une chanson aboutie.

Véritable ode à l'amour, mélodie pleine de charme, on pourrait croire qu'elle est inspirée de ses expériences personnelles, comme c'est souvent le cas chez les artistes, puisqu'elle parle une fois de plus de l'amour et des relations amoureuses, eh bien non ! L'auteur s'est mué en sociologue, il a observé et il a écrit.

Sans tomber dans le cliché de la chanson mélodramatique, "Petite dose" célèbre la redécouverte de l'amour après moult désillusions. Qui, dans la vie, n'a pas eu envie de renoncer définitivement à l'amour après des expériences dramatiques ?

Pourtant il suffit de se relever après une chute, de continuer à marcher, jusqu'au jour où enfin... on s'immerge de nouveau dans la profondeur du regard de l'autre. Où enfin... on a le sentiment d'être aimé ou d'aimer.

Avant de sortir ce single tant attendu, Neddy adona nous a également offert "Arme fatale" en 2009, un album de huit titres, dans la veine de celui qui est en préparation. Doux et possédant, Neddy nous embarque dans son univers de la rumba, la vraie, l'authentique, et nous livre ses émotions en chansons.

Dans la lignée des grands

De son vrai nom Neddy Masamba Maboko, la quarantaine révolue, celui que l'on surnomme aussi Sua Maesta, né à Pointe-Noire, vit en France depuis deux décennies. Il baigne dans la musique depuis sa tendre enfance.

Son oncle n'est autre que Mpouéla du Pool, l'ancien percussionniste de l'OK Jazz, des Bantous de la capitale, des Trois frères, etc.

« C'est lui en quelque sorte qui m'a mis le pied à l'étrier ; mon oncle ne vivait que pour la musique et par la musique ! Comme moi ! Pas un instant sans une note, une parole, une mélodie », reconnaît-il.

En somme, la musique est pour ce parolier-né une vocation et non pas seulement une simple passion. La musique, c'est la source de son bonheur. Il s'inscrit dans la lignée des grands, Youlou Mabiala et, surtout, Reddy Amisi dont il est fan. « J'écoute ces grands au quotidien, j'étudie la structure de leur texte », conclut-il.

Dans quelques semaines, comme pour boucler la boucle, Sua Maesta sera là où tout a commencé, c'est-à-dire à Pointe-Noire. L'occasion pour lui de présenter son nouveau single et de monter sur scène.