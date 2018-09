Maroc: "Au pays des merveilles" de Jihan El Bahhar primé en Italie et au Portugal

Le film "Au pays des merveilles" de la cinéaste marocaine Jihan El Bahhar a remporté le Prix du scénario de la 4ème édition du Festival "The Gulf of Naples Independent Film Festival" en Italie, marquée par la participation des films de renom des quatre coins du monde.

Ce long métrage a, également, décroché deux Prix, du scénario (Jihan El Bahar et Jamal El Khanoussi) et du meilleur acteur (Aziz Dadas) au Festival Figueira Film Art 2018 qui a eu lieu du 27 août au 2 septembre au Portugal, indique un communiqué de la société "Je Films".

Cette distinction est le fruit du travail d'un groupe cohérent et homogène en dépit des conditions difficiles du tournage, s'est félicitée la cinéaste, notant que sa visite en Italie a été une occasion idoine pour examiner les possibilités d'une production commune pour son prochain film.

Ce film, qui relate l'histoire d'une femme riche et arrogante qui se trouve contrainte de vivre avec une famille pauvre dans les montagnes de l'Atlas, a réuni une pléiade d'acteurs marocains, à l'instar de Majdoulin El Idrissi, Aziz Dadas, Mohamed Echoubi, Malek Akhmiss, Houda Sidqi et Fadwa Taleb.

Etape déterminante dans la vie professionnelle de Jihan El Bahhar, ce film a obtenu de nombreux prix à l'échelle nationale et internationale et se veut un couronnement du parcours de cette cinéaste.

Lauréate de la Faculté Ibn Mssik Casablanca "spécialité audiovisuelle", Jihan El Bahar a participé à l'écriture de plusieurs sitcoms, notamment "Lalla Fatema", " Dar Oumi Hnia" et "Yak Yak Hna Jiran", des séries télévisées et des films, avant de se consacrer à la réalisation. Son premier court métrage "Shift + supprimer" a remporté plusieurs Prix dans des festivals nationaux et internationaux.

Le film, qui a attiré un nombre important de spectateurs aux salles de cinéma, a obtenu les Prix du meilleur scénario (Jihane El Bahhar et Jamal El Khenoussi) et meilleur rôle féminin (Houda Sedki), lors de la 2e édition du Festival Ciné Plage Harhoura, outre les Prix de réalisation (Jihane El Bahhar), du meilleur acteur (Aziz Dadads) et meilleure actrice (Fadoua Taleb) à la 3e édition du Festival du cinéma de Saïdia "Cinéma sans frontières".