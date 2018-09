Ile Maurice: Vallée des Couleurs - Le procès sur la mort d'une Indienne démarre

Elle s'était retrouvée en difficulté lors d'une baignade à la cascade Cheveux D'Ange, à la Vallée des Couleurs.

Mayuri Jaya Shetty, une Indienne, n'a pu s'en sortir et s'est noyée. C'était en 2014. Le procès intenté à la compagnie Mare Anguilles Farms, propriétaire de la Vallée des Couleurs et représenté par Umar Sufiyan Binatoo, a démarré hier mardi 4 septembre devant le magistrat Raj Seebaluck en cour intermédiaire.

Une charge formelle d'unwilling cause of homicide by non-observance of régulations a été logée contre la compagnie. L'avocat de la défense, Me Zeeshan Rajani, a présenté une motion pour que le Parquet lui communique les «particulars» de cette affaire et des détails sur le non-respect des règlements.

Le parquet a demandé du temps pour fournir ces informations et le procès sera appelé le 15 octobre. Dix témoins ont été assignés dans ce procès, parmi eux le médecin-légiste, Dr Sudesh Kumar Gungadin.