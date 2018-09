Ile Maurice: Décès de Lindsay Aza - Le rapport médical évoque une strangulation

Me Erickson Mooneapillay, avocat de la famille, a demandé que des photos du lieu où la victime se trouvait soient produites en cour. Ainsi une boite de cigarette et une bouteille de whisky se trouvaient sur les lieux. Sylvain Aza s'est dit ahuri car son frère, dit-il, ne fumait jamais ni consommait de l'alcool.

Le témoin Sylvain Aza, raconte que son frère affichait bonne mine la veille de son décès. «Il venait d'un voyage de la Chine et il me racontait qu'il avait reçu une récompense du Directeur des poursuites publiques pour son travail bien accompli en tant que travailleur social. Je suis sûr qu'il n'y a aucune raison pour qu'il mette fin à sa vie», poursuit le témoin.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.