Maroc: Plus de 1000 accidents de la circulation en une semaine dans le périmètre urbain

Tout le monde en parle au Maroc, mais qui le montre et va au-delà d'une complainte ? Le Code pénal… Plus »

Concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 29.898 contraventions et rédigé 8.286 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 21.612 amendes transactionnelles ont été acquittées.

Ces accidents sont dus principalement à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect des feux de signalisation et du stop, au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, à la circulation sur la voie de gauche et en sens interdit, à la conduite en état d'ivresse, au changement de direction non-autorisé et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué.

