Congo-Brazzaville: C1 et C2 africaine/quarts de finale - Mazembe croise Primeiro d'Agosto, V.Club défie RS Berkane

La Confédération africaine a procédé, le 3 septembre au Caire, en Egypte, au tirage au sort des clubs qualifiés pour la suite de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération. Les deux congolais encore dans la course connaissent désormais leurs adversaires.

Le TP Mazembe de Lubumbashi affrontera Primeiro do Agosto d'Angola, club qui emploie le défenseur international congolais Bobo Ungenda, actuellement au Liberia avec la sélection nationale pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2019. Mazembe est sorti premier de son groupe devant Entente Sétif, USM Alger et Difaa El Jadida. Les Corbeaux du Grand Katanga auront à faire face aux Angolais récents champions de leur pays.

Primeiro do Agosto a pris la deuxième place du groupe D derrière l'Etoile sportive du Sahel mais devant Zesco Utd de la Zambie et Mbabane Swallows du Swaziland. Entraîneur adjoint de Mazembe, David Mwakasu s'est dit satisfait du tirage, même si cela n'est pas du tout un cadeau.

« Je suis satisfait parce qu'on connaît désormais notre adversaire. Nous nous sommes bien préparés pour recevoir n'importe quelle formation parmi les qualifiées. Nous préférons jouer contre un adversaire coriace plutôt qu'une équipe inconnue, qui semble être de seconde zone. Mais là, Primeiro do Agosto est un grand club. C'est depuis longtemps qu'il participe en compétitions africaines. Ce n'est pas par hasard qu'il s'est qualifié au détriment de Zesco United, qui est une grande formation de la Zambie et de l'Afrique aussi. Primeiro do Agosto est une équipe à prendre au sérieux, puisque ce n'est pas par hasard qu'elle est arrivée à cette étape », a-t-il laissé entendre.

V.Club pense demi-finale...

En Coupe de la Confédération, l'AS V.Club - qui a terminé la phase de poules en deuxième position après sa défaite en dernière journée à Abidjan face à Asec Mimosas- fera face à la formation de Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Le match aller se jouera le 16 septembre à Kinshasa avant la seconde confrontation le 23 septembre en terre chérifienne. En cas de succès à cette étape, V.Club se mesurera les 3 et 24 octobre (aller et retour) en demi-finale au vainqueur de la double opposition entre El Masry d'Egypte et l'USM Alger.

De Monrovia au Liberia où il se trouve avec la sélection de la RDC pour le match de la deuxième journée des éliminatoires CAN 2019, le sélectionneur Florent Ibenge, entraîneur principal de V.Club, a indiqué sur universgroupetelevision.com : « Aucun tirage n'est facile à cette étape de la compétition. Ils auront l'avantage de recevoir au retour. Mais le problème est simple, on veut aller en demi-finale. Il faut donc qu'on soit meilleur qu'eux sur ces deux matchs. On aura le temps de bien connaître l'adversaire avant le match mais il y a un certain Alain Traoré qui vient d'arriver là-bas et c'est un gros calibre ». Et il a ajouté : « Un match ne ressemble pas à un autre et l'envie d'aller en demi-finale doit suffisamment nous transcender pour atteindre cet objectif en réussissant deux gros matches face à Renaissance de Berkane ».

A propos des prestations difficiles de V.Club sur les terrains adverses en matchs de groupes, Florent Ibenge a promis de s'y pencher. « On a mal voyagé lors des deux dernières sorties en encaissant deux buts. En première mi-temps en plus. On doit absolument corriger cela. Si au premier match on a encaissé sur phase de jeu, au second, c'était sur coup de pied arrêté. Des choses à corriger dans notre concentration lors de ces deux matches, parce que malgré tout, il y avait de la place pour mieux faire », a-t-il assuré. Rappelons-le, RS Berkane a fini premier dans un groupe B composé d'Al Masry d'Egypte (deuxième qualifié), Al Hilal Omdurman du Soudan et UD Songo de Mozambique.

Les autres quarts de finale mettent aux prises, d'une part, Cara du Congo Brazzaville à Raja de Casablanca (qui a fini premier du groupe de V.Club) et de l'autre, Rayons Sport du Rwanda à Enyimba d'Aba du Nigeria.