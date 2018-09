Congo-Brazzaville: Musique - Big Tyger entreprend une tournée promotionnelle

Dénommée "Big Tyger Tour", la randonnée verra le rappeur sillonner du 8 au 22 septembre trois villes : Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie.

Après sa conférence de presse animée le 20 août dernier à Pointe-Noire, qui lui avait permis de présenter son premier album intitulé "Black Viking 1", le rappeur congolais est en tournée, en ce mois de septembre, pour faire la promotion de cet opus disponible déjà en support physique et sur toutes les plates-formes de téléchargement.

Le 8 septembre à l'Institut français de Pointe-Noire, il livrera un concert gratuit pour le plus grand bien de ses fans. Les 14 et 16 septembre, Big Tyger se produira à Brazzaville avant de clôturer sa tournée à Dolisie, le 22 septembre.

Signalons que son opus produit par Belle Rage Music compte sept titres : "African woman", "Na kangami", "Rihanna", "Like You", "Nzambé", "Love" et un bonus track party.

De son vrai nom Paul Christ Moubamou, Big Tyger est né le 3 septembre 1993 à Brazzaville. C'est au sein du groupe Dance for me qu'il entre en 2011 dans l'univers du hip hop pour en devenir aujourd'hui un des fleurons. Deux ans plus tard, il rejoint le label Belle Rage Music qui va cultiver en lui l'esprit de battant et le dévouement.