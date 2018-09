Congo-Brazzaville: Parlement - Les sénateurs de la Likouala appelés à briser le silence

Dans la région du Pool au sud du Congo, théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017, les… Plus »

Selon Joseph Noumazalayi, le département a plusieurs défis à relever. Avec une superficie de 66000km2, la Likouala est huit fois plus grand que le Liban. La population estimée à quatre cent mille habitants représente 10% de celle du Congo. « Malheureusement, même le projet de l'eau pour tous n'est pas passé par là. Le boulevard énergétique non plus. Sur le récent plan national de développement, la Likouala est hors-jeu », a déploré le conseiller municipal pour qui le silence des sénateurs ne s'explique pas. Par ailleurs, sur classement du baccalauréat au plan national, la Likouala a occupé la dernière place ces trois dernières années, à en croire Joseph Noumazalayi.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.