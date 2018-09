Congo-Brazzaville: Musique - Kevin Mbouandé en concert à la kermesse Tata loboko

Dans la région du Pool au sud du Congo, théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017, les… Plus »

L'artiste musicien ne se privera pas non plus d'interpréter en live les morceaux de son nouvel album baptisé "312 Métaphysique " qui doit voir le jour d'ici là.

Pour cette nouvelle date, Kevin Mbouandé et son groupe Patrouille des stars mettront à l'honneur quelques hits extraits de l'incontournable "Congo uni" mais aussi des morceaux d'autres opus mythiques comme "Tonton partout partout" et bien d'autres.

Artiste multidimensionnel doté d'une voix dormante, il n'en finit pas de conquérir les foules et le cœur des mélomanes. Et le public le lui rend bien. L'annonce de ce concert a fait la joie de nombreux fans qui s'impatientaient à l'idée de revoir leur idole sur scène dans les terres Mâ Loango. Son dernier show ponténégrin remonte, en effet, au mois de février dernier au Mess mixte de garnison.

Fort de plusieurs albums, mêlant avec brio la rumba et le ndombolo, Kevin Mbouandé s'est forgé une identité artistique remarquable qui a fait de lui l'un des artistes les plus adulés du pays.

Kevin Mbouandé poursuit sa trajectoire ascendante, comme un voilier. Il profite du vent pour prendre de la vitesse et rencontrer les fans de partout. Dans cette croisière, l'artiste décide de faire halte à Pointe-Noire, pour un concert exclusif qui risque fort de séduire les yeux et les oreilles de nombreux mélomanes, à la kermesse Tata loboko.

