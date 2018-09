Congo-Brazzaville: Compétitions internationales - L'Etat ne financera plus la participation de certains sports

Dans la région du Pool au sud du Congo, théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017, les… Plus »

Par ailleurs, dix fédérations et associations peuvent participer aux compétitions internationales: athlétisme; basketball (messieurs); football (messieurs); handball (dames); gymnastique; karaté, Kurash; tennis de table; volleyball et wushu (kung-fu).

Ces sports sont mis sur le banc de touche des compétitions internationales à cause de leur niveau de pratique relativement faible sur toute l'étendue du territoire national; l'absence remarquée des ligues opérationnelles; des participations aux compétitions internationales sur la base de simples inscriptions; de mauvais résultats aux compétitions internationales antérieures. D'autres fédérations sont mis hors-jeu à cause des dysfonctionnements dus aux conflits internes.

Les disciplines visées par la circulaire ministérielle sont le badminton; le basketball (dames); la boxe ( qui a donné au Congo, entre autres, une médaille d'or aux Jeux africains 2015 et une autre médaille d'or aux championnats d'Afrique en 2017, avec à la clé, une qualification à la coupe du monde, la même année); la boxe des pharaons rénovée; le cyclisme; l'escrime; le football (dames); l'haltérophilie; le handball (messieurs); le jiu-jitsu; le judo; le kyokushin: la lutte associée; la natation; le nzango; le rugby; le sport de boules; le tennis; le triathlon et le taekwondo, dont la fédération n'est pas encore jusque-là mise en place.

Vingt et une fédérations et associations sportives sont appelées à vulgariser et développer leurs disciplines respectives au plan local, avant d'envisager représenter le pays à l'extérieur. « En cas d'inscription aux compétitions internationales, au titre de la saison 2018-2019, ces fédérations financeront elles-mêmes leur participation », souligne la circulaire. Une décision prise après évaluation et examen du fonctionnement de toutes les fédérations sportives nationales, au titre de la saison 2017-2018.

Une circulaire du ministère des Sports et de l'éducation physique repartit les fédérations sportives nationales susceptibles ou non de participer aux rendez-vous internationaux au titre de la saison 2018-2019 qui débute en octobre.

