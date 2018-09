Tunisie: Pour une rentrée zen

Une vraie source de déprime pour plusieurs d'entre nous : reprendre le rythme du boulot après quelques mois de repos, ce n'est pas facile pour tout le monde. Certains vont même subir un vrai coup de blues ! Comment éviter ce malaise et vivre la rentrée de manière positive ?

Tout le monde le sait, la rentrée, c'est le retour au rythme stressant habituel, contrairement aux vacances estivales au cours desquelles on vit au jour le jour sans penser vraiment au lendemain. La reprise s'accompagne généralement d'une petite déprime passagère. Samia, professeur de son état qui enseigne l'anglais dans un collège, éprouve de l'angoisse à l'idée de reprendre les cours dans son établissement scolaire. «Bien qu'il reste encore quelques jours de repos avant la reprise officielle,je stresse beaucoup. Reprendre est toujours difficile pour moi, surtout pendant les premiers jours. Bien que je me sois bien reposée au cours des deux mois de vacances, je ne suis pas prête psychologiquement à revenir au boulot», poursuit l'enseignante. Et d'ajouter : « C'est un double stress que je vis car je prépare également le retour des enfants à l'école. Il s'agit d'une autre source d'angoisse pour moi. Il faut les rassurer et les booster psychologiquement».

D'autres personnes tentent de surmonter le petit coup de blues de la rentrée. Ils planifient déjà leurs vacances prochaines ou encore ils profitent de ces dernières journées ensoleillées pour se baigner, faire des sorties nocturnes.

Nadia, fonctionnaire d'une trentaine d'années, préfère contrairement à ses collègues prendre son congé au cours de la reprise et de la rentrée scolaire. Elle profite de ce moment de calme lorsque tout le monde est au travail et que les enfants ont repris le chemin de l'école pour s'oxygéner la tête, recharger ses batteries et reprendre en bonne forme son boulot afin de se remettre facilement dans le rythme et retrouver son dynamisme. C'est généralement la première semaine de la rentrée qui gène le plus. Reprendre le rythme du travail s'avère une étape difficile mais pour faire face à ce coup de blues, plusieurs astuces existent pour le dépasser complètement. Pratiquer une activité sportive, profiter encore des jours ensoleillés pour se balader en pleine nature, changer de coupe et adopter un nouveau style vestimentaire peut aider à chasser les idées déprimantes au profit d'un nouveau départ et une rentrée des plus belles.