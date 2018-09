Tunisie: Les touristes ne cèdent pas à la psychose

Les contrôles sont aussi devenus systématiques dans les postes frontaliers où les services de douane s'emploient à contrôler tous les produits à risque en provenance d'Algérie, et ce, de manière à garantir la sécurité sanitaire dans le pays. Les services de la Garde nationale mènent, en collaboration avec les services de lutte contre la contrebande et de contrôle économique ou autres, des actions dissuasives contre les trafiquants de drogues ou de produits alimentaires à risque pour la santé humaine.

Même si la situation est toujours sous contrôle et qu'aucun cas de choléra n'a été enregistré sur les frontières ouest du pays, d'importantes mesures sont prises pour barrer la route à tout risque de propagation de la maladie qui, selon les responsables du service d'hygiène de la direction régionale de la santé du Kef, est d'origine hydrique et se transmet par l'eau sous toutes ses formes.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.