Tunisie: La reprise

La rentrée culturelle verra aussi la tenue de la 1ère édition des Journées de Carthage de l'art de la marionnette qui se déroulera du 22 au 29 septembre sous la direction de la marionnettiste Habiba Jendoubi, directrice du Centre national des arts de la marionnette. A vocation internationale, les Journées de Carthage de l'art de la marionnette verront la participation de plus de 20 pays étrangers et arabes.

S'agissant des Journées d'art contemporain de Carthage (Jacc), c'est un événement culturel annuel initié par le ministère des Affaires culturelles visant à donner de la visibilité à la production artistique tunisienne à l'échelle nationale et régionale ainsi qu'à organiser le secteur des arts plastiques et le marché de l'art. Les Jacc œuvrent pour la décentralisation par l'implication des régions et l'accompagnement à la production artistique et la diffusion des œuvres des jeunes créateurs qui seront un des maillons forts de ces journées.

