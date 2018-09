Tunisie: Pour une enfance épanouie...

La qualité concerne plusieurs aspects. Un des principaux aspects est relatif à la situation des locaux et autres structures utilisées par les services du DPE.

L'assainissement et l'hygiène sont très importants car en relation directe avec la santé des mères et des jeunes enfants. Les services de la nutrition, l'eau potable et la sécurité incendie ainsi que la prévention des désastres naturels sont également passés en revue. Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées s'est engagé dans la révision des règlements et procédures d'inspection des bâtiments et autres endroits utilisés par les services du DPE afin d'améliorer la qualité des programmes de la protection de l'enfance.

Amélioration des outils et instruments d'inspection et de supervision

Les inspecteurs et les superviseurs bénéficient d'une formation complémentaire afin de leur conférer les compétences à même de leur permettre de veiller à l'amélioration des programmes de la protection de l'enfance.

Les inspecteurs et superviseurs jouent un rôle de première importance dans l'amélioration et la promotion de la qualité des programmes des délégués de la protection de l'enfance. D'où la révision du système d'évaluation des compétences et de recrutement de ces derniers.

Par ailleurs, le système d'information et de gestion des Délégués de protection de l'enfance (DPE) fournira une base de données nationale sur les services de cette institution. Il guidera le suivi et l'évaluation interne et externe de tous les services des DPE et sera étroitement lié à l'Institut national de la statistique, au système d'information des ministères concernés. Des accords officiels inter-institutionnels seront établis entre l'INS, le système d'information intégré du DPE et les autres systèmes pour le partage des données. Ce système devra permettre, par ailleurs, d' identifier, de collecter et de traiter toutes les informations et données sur les problèmes relatifs à l'accès, l'équité et la qualité des services, et ce, à divers niveaux, à savoir institutionnel, régional et national.

Un fonds de recherche sera créé, en outre, et géré par le bureau national chargé de la mise en œuvre de la stratégie pour les DPE. Le bureau de la mise en œuvre de la stratégie pour le DPE sera chargé de mettre en place un comité de recherche sur les DPE composé d'experts et de représentants des professionnels, des parents et de la société civile. Il travaillera en étroite collaboration avec d'autres groupes de recherche des universités et des instituts de recherche.

Une première étude sera réalisée prochainement sur l'identification des niveaux de développement des nourrissons et des jeunes enfants en Tunisie. Elle portera sur un échantillon aléatoire stratifié représentatif des enfants des différentes tranches d'âge. Les résultats de cette étude seront utilisés pour améliorer les services d'intervention précoce des DPE dans les régions et les sous-régions, et ce, dans le but d'améliorer la protection dans le secteur de l'enfance.