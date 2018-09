Tunisie: Révision des prix selon les cours mondiaux

A préciser, cependant, que le Fonds monétaire international a indiqué que parmi les priorités de 2018 en Tunisie, l'augmentation des recettes fiscales, l'absence de l'ajustement des salaires sauf si une croissance élevée (non prévue) est réalisée et la hausse des prix du carburant d'une façon saisonnière.

A noter que la loi des finances 2018 a déterminé deux scénarios dont le premier considère le prix du baril Brent à 53 dollar et le second compte sur un prix de change du dollars pour un dinar tunisien de 2,5 dinars. La source gouvernementale a indiqué, par ailleurs, que le budget de l'Etat, lors de l'exécution du budget, a alloué 1.500 millions de dinars d'un ensemble de 2.400 millions de dinars estimés au début soit 62% de la facture énergétique.

Une source gouvernementale a souligné, jeudi, que vu l'augmentation du prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux, qui a atteint une moyenne de 71 dollars à l'importation au cours du mois d'août 2018, et compte tenu du glissement du prix de change du dinar tunisien, il a été décidé d'actualiser le coût de la facture de l'énergie 3 fois au cours des mois de février, juin et août pour atteindre les 4.235 millions de dinars.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.