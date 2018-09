Mostaganem — La sélection nationale algérienne de cyclisme a remporté deux médailles d'argent en course contre-la montre par équipes juniors garçons et filles, au championnat arabe des nations dont les compétitions ont débuté mercredi à Mostaganem.

L'équipe algérienne juniors composée des cyclistes Belmokhtar Saber, Merdj Amine, Nehari Mohamed Amine et Noura Cherif ont occupé la seconde place en parcourant la distance de 48 km en une heure 4 minutes et 57 secondes.

La sélection égyptienne a remporté la médaille d'or de cette course après avoir devancé l'équipe algérienne d'une minute et 40 secondes alors que la sélection irakienne a occupé la troisième place.

L'équipe algérienne juniors filles composée de Belkacem Benouanane Racha, Bouzenzen Nour Yasmine, El Meddah Yasmine et Zerifi Loubna a décroché la médaille d'argent de la course contre la montre par équipes. L'équipe égyptienne a remporté la médaille d'or et la sélection irakienne la médaille de bronze.

La sélection algérienne a parcouru la distance de 40 km sur un circuit fermé sur la voie express reliant Mostaganem à l'autoroute est-ouest en 1 h 4' 18".

Les compétitions de ce championnat arabe des nations de cyclisme se poursuivront jeudi par une seule course contre-la montre par équipes séniors, alors que le programme de vendredi et samedi comporte quatre courses contre la montre individuels par catégories (séniors, juniors, cadets et filles).

Cette manifestation sportive, qui dure jusqu'au 12 septembre en cours, enregistre la participation de 130 cyclistes de 13 pays.