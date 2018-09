Algérie: Net recul des accidents de la route juillet dernier à travers le pays

M.Zouaoui a appelé à un "autocontrôle" des conducteurs et des agences de contrôle technique, outre la nécessité de procéder périodiquement au contrôle technique des véhicules. Pour davantage de sécurité sur les routes, le responsable a préconisé l'installation de panneaux de signalisation et de dispositifs de signalétique, appelant à "la nécessité de remettre les routes en bonne état après la réalisation de travaux".

La Direction "mise" sur la formation et la formation spécialisée notamment au profit des moniteurs d'auto-écoles et des patrouilles, à travers l'organisation de séminaires par les services de sécurité, a-t-il dit.

"Une lecture analytique de ces chiffres au niveau national souligne la nécessité de faire preuve de vigilance sur les routes pour éviter tout problème et faire face à ce phénomène", a estimé le même responsable, ajoutant que la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) oeuvre à déterminer les causes des accidents dus essentiellement à trois principaux facteurs à savoir: le facteur humain, l'état des véhicules ainsi que l'état des routes et l'environnement".

S'agissant des infractions routières, plus de 80.000 infractions ont été enregistrées durnt le même mois, a affirmé M. Zouaoui, ayant coïncidé avec les activités de sensibilisation et des cours pratiques prodigués au niveau des circuits pédagogiques de sécurité routière (231 cours), avec un total de 60.000 campagnes de sensibilisation organisées au profit des usagers de la route, soit une hausse de près de 2000 par rapport à juillet 2017.

Les services de sécurité des différentes wilayas du pays ont recensé, juillet dernier, 1407 accidents de la route ayant fait 1740 blessés et 69 morts dans les régions urbaines relevant du territoire de compétence de la sûreté nationale, a-t-il précisé, relevant une "baisse" d'une vingtaine d'accidents par rapport à la même période de l'année précédente (-1,69% de blessés et -1,43% de décès).

