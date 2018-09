Algérie: Ouyahia remet un message du Président Bouteflika à son homologue chinois Xi Jinping

Dans ce cadre, il s'est félicité de "l'intérêt porté par la Chine et les entreprises chinoises aux vastes programmes et projets de développements en Algérie, dont le projet du Port centre et celui de transformation et d'exploitation du phosphate dans l'Est du pays".

Au cours de son séjour à Pékin où il a pris part aux travaux du Sommet du Forum de Coopération Chine-Afrique, en qualité de Représentant du Président de la République, le Premier ministre a été reçu par le Président chinois, Xi Jinping, auquel il a remis un message du Président Bouteflika, par lequel le Chef de l'Etat "se félicite de la qualité exceptionnelle des relations algéro-chinoises et réitère son engagement pour leur renforcement au bénéfice des deux pays et des deux peuples".

