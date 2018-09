Algérie: Bedoui reçoit le vice-président de la BM pour la région MENA

Alger — Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Noureddine Bedoui a reçu mercredi à Alger le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhaj, en visite de travail en Algérie du 4 au 7 septembre.

"Cette visite en Algérie est une opportunité extrêmement précieuse (intervenant) dans des circonstances particulières", a déclaré M. Belhaj à la presse à l'issue de cette réunion.

Selon le représentant de cette institution financière mondiale, cet entretien a porté sur un certain nombre de questions notamment celles relatives au Plan de développement de l'Algérie à l'horizon 2035 pour son développement intitulé projet "Vision de l'Algérie à l'horizon 2035".

"Cette audience nous a permis d'aborder le projet Algérie 2035 mais aussi la manière de la Banque mondiale de s'engager auprès de l'Algérie dans une dynamique de coopération et d'échange d'expériences", a-t-il encore déclaré.

Par ailleurs, il a avancé que la relation entre l'Algérie et la BM sera caractérisée par des échanges d'expériences mutuels, c'est-à-dire "l'expérience algérienne pour la Banque mondiale que nous apprécions et aussi l'expérience de la Banque mondiale pour l'Algérie".

"Nous avons convenu que l'engagement de la Banque mondiale en Algérie ne soit pas basé sur un quelconque financement. Au contraire, c'est un engagement qui puise ses sources des capacités de coopération en terme d'assistance technique.

Et c'est sur ce plan-là que nous avons focalisé notre engagement", a-t-il fait savoir.

M.Belhaj a également affirmé que l'Algérie va bénéficier de l'expertise que la Banque mondiale propose dans un cadre de partenariat dans plusieurs secteurs d'activités.

Pour rappel, le représentant de l'institution de Bretton Woods a aussi été reçu mercredi par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya.

A ce propos, le ministère des Finances a indiqué dans son communiqué que cette visite vient confirmer la volonté de consolider les liens de coopération de l'Algérie avec cette institution financière internationale et conforter son appui à l'Algérie et sa volonté "pour l'accompagner dans la consolidation et la poursuite de ses efforts de diversification de son économie".

Cette rencontre entre M. Raouya et M. Belhaj avait été l'occasion pour les deux parties de faire le point sur l'état de la coopération et d'examiner les moyens de la renforcer et d'identifier les moyens les plus appropriés pour la développer.

En outre, les principaux axes de partenariat, qui caractérisent l'action de la Banque mondiale en Algérie, avaient été passés en revue lors de cette rencontre.

Il s'agit d'actions qui s'inscrivent dans le cadre de l'économie du savoir et, particulièrement, le projet "Vision de l'Algérie à l'horizon 2035" entrant dans le cadre du nouveau modèle de croissance économique qui s'étalera jusqu'à horizon 2035.