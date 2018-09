Angola: Le recrutement des jeunes dans les FAA exige rigueur, dit le général Egídio

Plus de quatre millions d'Angolais âgés de 15 à 35 ans ne savent, jusqu'ici, ni lire ni… Plus »

Le succès d'instruction militaire exige des commandants, à tous les échelons, un haut niveau de préparation, a dit le général, mettant en relief l'importance de la préparation combative dans le maintien des capacités suffisantes des soldats pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale. La cérémonie d'ouverture d'instruction militaire, à laquelle a assisté le ministre d'Etat et chef de la Maison de sécurité du président de la République, Pedro Sebastião, des spécialistes russes ont présenté un modèle adopté, depuis 2012, visant à réformer l'armée russe.

Prenant la parole à l'ouverture de la 2e période d'instruction 2018, le général a souligné que les candidats à sélectionner devraient prouver qu'ils sont des citoyens exemplaires, à conduite irrépréhensible dans la communauté, patriotes, bien portants et ayant un niveau culturel acceptable. Il a souligné la nécessité de maintenir, durant l'année d'instruction militaire, une discipline stricte, outre la formation et la préparation physique, la qualité de formation personnelle, le matériel à employer, de même qu'un esprit de patriotisme et beaucoup plus de responsabilité.

