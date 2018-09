Angola: Accident ferroviaire à Munhino - Mise en place d'une commission d'enquête

Luanda — Le ministère des Transports a mis en place mercredi une commission d'enquête pour déterminer les causes et les éventuelles responsabilités civiles et criminelles de la collision de deux trains survenue mardi dans la localité de Munhino, dans la province de Namibe.

La commission est coordonnée par le secrétaire d'État aux Transports terrestres, Guido Waldemar.

Selon l'évaluation préliminaire faite sur les trains en collision, des dommages d'environ 70% ont été constatés, résultant de la collision frontale des trains.

D'après une note du ministère des Transports à laquelle l'Angop a eu accès mardi, la direction de la compagnie du Chemin de fer de Moçâmedes (CFM) a reçu l'ordre de fournir tout le soutien nécessaire aux familles des victimes et aux autres victimes dès les premières heures de l'incident.

Le ministère indique également qu'il travaillera avec l'autorité de surveillance des Chemins de fer et CFM pour garantir que le transport ferroviaire se déroule rapidement, mais de manière de plus en plus sûre.

L'accident a fait 18 morts, dont les deux conducteurs de train du CFM, deux machinistes chinois et 13 employés angolais de l'entreprise chinoise, ainsi que dix blessés des deux sociétés. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital Central de Lubango, où ils sont soignés.

L'accident s'est produit entre un train de marchandises du CFM sur la descente Lubango/Namibe, qui transportait du granit et un autre train du service d'entretien de la voie ferrée d'une entreprise chinoise qui se trouvait en amont de Namibe/Lubango.

Dans la même note, le ministère adresse ses sentiments les plus émus aux familles endeuillées.