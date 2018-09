Afrique: RSF et Amnesty International devant l'ambassade d'Egypte à Paris pour demander la libération de Shawkan

Le 6 septembre, brandissant des pancartes et des appareils photos en solidarité à Shawkan qui risque la peine mort, RSF et Amnesty International ont manifesté devant l'ambassade d'Egypte à Paris afin de dénoncer le sort de ce jeune photojournaliste égyptien, détenu arbitrairement depuis plus de cinq ans.

A quelques jours du verdict dans le procès de Mahmoud Abdel Shakour Abou Zeid, dit Shawkan, jeune photojournaliste égyptien qui risque la peine de mort, Reporters sans frontières (RSF) et Amnesty International France ont organisé une opération "coup de poing"devant l'ambassade égyptienne à Paris pour demander sa libération immédiate et inconditionnelle.

