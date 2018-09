Tunisie: La sélection et ses mystères

Les critères de choix d'un joueur capable d'apporter le plus à une sélection tournent aussi autour d'autres éléments de référence tels que les aptitudes et les capacités de se donner à fond et sans la moindre retenue. Le comportement dans les situations difficiles est également un repère de choix pour connaître son degré d'utilité.

Ces derniers temps, il semble entendu que le haut niveau et les exigences qui s'y rattachent ne sont plus un atout de poids pour le football tunisien et pour la sélection. C'est à ce titre que l'on s'inquiète aussi bien pour les clubs que pour l'équipe nationale.

Mais si l'on reprend les réflexions des sociologues, c'est dans la difficulté, et parfois même dans la douleur, qu'on a des fois les meilleures chances pour se réconcilier avec les règles du jeu.

Mais pour la sélection, il ne peut être nullement question d'un concours de circonstances: le jeu, l'inspiration, l'imagination et la créativité étaient ces dernières années une soustraction dans son mode d'emploi. Elle a rarement donné l'impression d'avoir acquis la fermeté du système, les articulations et la science du rythme. Forcément, elle a encore davantage de chemin à accomplir que ne peuvent le supposer ses principaux acteurs.

La sélection est mystérieuse. Elle est énigmatique. Des fois étrange même pour ceux qui la connaissent de près. Au-delà des attitudes et des prises de position, le plus souvent curieuses et pour le moins dénuées de sens et de réalisme, c'est l'incapacité d'enchaîner qui met en cause le parcours de l'équipe.

L'image qu'elle est censée aujourd'hui refléter dépend aujourd'hui de sa manière de jouer, du comportement de ses joueurs sur le terrain et bien entendu des options de jeu préconisées. Tout cela n'est pas uniquement l'affaire du sélectionneur. Cela a été pareil avec ses prédécesseurs. On juge, certes aux résultats. Et au jeu. Mais osons quand même le dire au jeu avant les résultats.

Les priorités de la sélection après le Mondial devraient se situer dans la recherche d'une harmonie plus efficiente, d'une unité de pensée et d'action encore plus efficace. Ce qui ne cesse de lui manquer le plus, c'est autant l'aspect technique des choses que l'évolution psychologique des joueurs et la préservation des dons individuels dans un collectif bien disposé. En quelques mots aussi : le goût d'inachevé et l'habitude de faire les choses à moitié.

Ce sentiment se manifeste particulièrement lorsqu'un comportement anodin et sans conséquence compromet les acquis et le capital confiance. Cela prend des proportions incompréhensibles lorsque le contexte dans lequel les joueurs travaillent devient explosif. Cette figure typique d'équipe fragile finit par devenir une source de pessimisme et de doute.