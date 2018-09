Tunisie: Mobilisation totale...

Va-t-on voir Khénissi retrouver sa place de titulaire? Va-t-on voir un joueur comme Srarfi commencer d'entrée quand on sait que Benzarti aime lancer de jeunes joueurs dans les matches officiels? En tout cas, il a une bonne marge de choix devant lui, surtout en milieu. Plus que les noms et la stratégie de jeu, c'est l'envie et la qualité de l'attitude qui vont compter pour le public de la sélection. Ce sera le défi de retrouver la crédibilité et la passion de jouer.

Encore tôt pour se fixer sur les choix des joueurs pour le match de dimanche. Mais comme l'a dit Benzarti lui-même, il ne va pas chambarder l'ossature qui a disputé le Mondial. On s'attend alors à voir Ben Mustapha, Maâloul (même si Benzarti croit beaucoup en Haddadi, le joueur qu'il a découvert au CA en 2011), Bédoui, Ben Amor, Skhiri, Khazri, Sliti et Ben Youssef.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.