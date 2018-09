Tunisie: Chikhaoui prêt pour l'EST

Une chose est certaine, les Sahéliens envisageront cette épreuve dans les meilleures prédispositions techniques et mentales, d'autant qu'ils auront la possibilité de pouvoir compter sur Yassine Chikhaoui qui souffre actuellement d'une entorse à la cheville. Il pourrait fort probablement disputer au moins une partie du match aller, d'après le médecin de l'équipe, Dr Fayçal Khachnaoui, qui a affirmé par contre que le virtuose de l'Etoile sera prêt à 100% pour la seconde manche à Sousse.

Zied Jaziri en conseiller avéré !

L'ancien directeur sportif de l'Etoile, le toujours apprécié Zied Jaziri, a tenu à adresser un message pertinent aux coéquipiers de Chermiti : «Ce sera du 50-50 entre deux grandes équipes avec certes un ascendant psychologique pour l'Etoile qui a toujours eu le dernier mot aux dépens de l'EST en compétition africaine. L'Espérance de Tunis passe par une mauvaise période, c'est clair, mais on ne doit pas lui donner l'occasion de se ressaisir et de se relancer à notre détriment. Les joueurs doivent penser en permanence aux supporters de l'Etoile qui sont partout sur tout le territoire et à l'étranger également et n'épargnent aucun effort pour leur faire plaisir. C'est une lourde et valeureuse responsabilité mais j'ai pleinement confiance en eux».

Signature imminente de Akaïchi

Au sujet du retour de l'ex-sociétaire d'Ittihad Jeddah, nous avons appris de sources dignes de foi que l'officialisation de l'opération se fera dans les prochaines heures. Les modalités du nouveau bail liant les deux parties sont paraphées depuis quelques jours et on attendra juste le retour du Caire du secrétaire général Adel Ghith --parti pour assister au tirage au sort des quarts de finale de la C1-- pour concrétiser définitivement le retour à la maison de Akaïchi.

Première apparition de Charfeddine aux entraînements !

Les coéquipiers de Bédoui ont reçu lors de la séance d'entraînement de mardi la visite du président du club, la première dans cette intersaison, lui qui était habitué à rendre visite à ses joueurs au moins une fois par semaine. Il a tenu un long «briefing» avec le groupe, l'exhortant à redoubler d'effort en prévision des multiples échéances et défis qui attendent l'équipe et à être à la hauteur des attentes. Ensuite, il s'est entretenu avec le coach Chiheb Ellili et les deux capitaines Ammar Jemal et Ghazi Abderrazak en les exhortant à prendre en charge le groupe avec davantage de pondération et de maîtrise pour éviter de céder à toutes sortes de provocations.