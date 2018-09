Tunisie: Un partenariat stratégique

Notre compagnie aérienne nationale Tunisair a signé avec la compagnie aérienne jordanienne (Royal Jordanian Airlines) une convention commerciale avec un logo commun.

En vertu de cet accord, Tunisair commercialise et vend un nombre illimité de sièges pour les voyages effectués par la Royal Jordanian Airways entre Tunis et Amman. Ladite convention permet aux passagers de Tunisair de bénéficier de l'opportunité de se déplacer à bord des avions de la compagnie jordanienne de Tunis vers Amman.

En effet, la Royal Jordanian effectue cinq voyages par semaine entre les deux villes. Les passagers peuvent poursuivre leur voyage à bord des avions de ladite compagnie qui dessert 45 destinations directes sur son réseau en passant par Amman et 1.000 villes dans le monde dans le cadre de l'Alliance aérienne mondiale (Oneworld). En outre, les passagers peuvent réserver et acheter leur billet pour les voyages de la compagnie jordanienne à travers les canaux de vente de Tunisair qui a mis à leur disposition le site web officiel et des points de vente ainsi que par le biais des agences de voyages agréées.

Des atouts pour réussir

A noter que Tunisair ne dispose pas encore de voyages entre Tunis et Amman. M. Elyes Mnakbi, président-directeur général de Tunisair, a exprimé, à cette occasion, sa satisfaction de la signature de cette convention qui constitue, selon lui, un nouveau pas dans le processus de partenariat stratégique et historique qui réunit la Tunisie et la Jordanie. C'est un plus qualitatif visant une meilleure dynamisation du mouvement des passagers des deux transporteurs réputés.

En effet, la compagnie jordanienne est pionnière dans la région du Moyen-Orient dans le domaine des services terrestres et aériens de haut niveau. L'orateur a indiqué qu'à la faveur de cette convention, l'activité touristique entre les deux pays sera dynamisée, ce qui fera des deux villes des points de passage à partir de Tunis vers plusieurs destinations des pays européens, africains et ceux d'Amérique du Nord et, à partir de Amman, vers le Moyen-Orient et des pays asiatiques.

De son côté, le directeur général et président du conseil exécutif de la compagnie aérienne jordanienne s'est félicité, lui aussi, de ce partenariat commercial entre les deux transporteurs aériens et dont les résultats vont se répercuter positivement sur la facilitation du mouvement de passage des passagers entre les deux pays. Ces derniers ont un choix plus large en matière de voyages organisés entre Amman et Tunis et des délais adaptés au besoin des passagers.

Il a souligné, par ailleurs, la profondeur des relations de coopération reliant les deux transporteurs nationaux et qui seront consolidées par l'accord signé qui permettra à la Royal Jordanian d'offrir des prestations de qualité aux passagers de Tunisair. A noter que le nombre d'accords signés entre la compagnie aérienne jordanienne et les compagnies arabes et mondiales pour l'exploitation commune du logo est de 16 dont ceux conclus avec American Airlines, British Airways, Iberia Espagne, Siberia Airlines S7, Malaysia Airways et autres.