Tunisie: Le coup de gueule de Buscher

C'est une mauvaise prestation des Hammamlifois qui ont manqué d'audace pour mener des attaques bien élaborées. Le CSHL a gagné un point grâce à sa défense bien emmenée par le très bon gardien Gabsi. Ce dernier a réussi à sauver son équipe d'une défaite certaine.

Le comportement et le rendement des Hammamlifois étaient loin de refléter l'image d'une équipe jouant en élite. La faute incombe à des joueurs tels que Sghaïer, Malek, Boubaker (qui ne possède pas le profil d'un attaquant) Meskini qui pensent avoir assez de qualités pour jouer d'égal à égal avec les joueurs de la ligue 1. Face à la JSK le CSHL a fait preuve d'une fragilité à l'entrejeu et en attaque. L'on se demande comment deux joueurs tels que Sghaïer et Ben Salem soient titularisés avec le CSHL !

A l'issue de ce nul décevant face à la JSK, l'entraîneur Buscher était en colère : «Je suis très déçu de mes joueurs qui ont manqué d'humilité. A part la défense qui a tenu le coup, les deux autres compartiments m'ont déçu. Après le nul face au CA, les joueurs sont tombés dans la facilité. Eh bien il se sont trompés. Ils sont encore jeunes et doivent travailler davantage». En dépit de tout, le CSHL a récolté deux points, sans marquer et sans encaisser le moindre but.