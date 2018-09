Tunisie: Ce n'est jamais un droit acquis...

Les motifs du sélectionneur national sont clairs et convaincants : Mathlouthi ne s'entraîne pas alors que Laaribi a dit ne pas être prêt pour rejoindre les rangs de la sélection nationale «pour des raisons personnelles», a-t-il expliqué au sélectionneur national.

Et il y a un classique qu'on entend dans les déclarations des sélectionneurs nationaux : «Les joueurs les plus en forme sont retenus et les portes de la sélection nationale sont ouvertes à tous». C'est le genre de phrases «laconiques» que bon nombre de techniciens rabâchent quand ils sont présentés officiellement aux médias ou quand un journaliste les interroge sur la convocation ou non de tel ou tel joueur.

Une sorte d'échappatoire pour ne pas entrer dans les détails, histoire de ne pas offenser la sensibilité des joueurs non convoqués ou pour qu'un sélectionneur n'explique pas des choix qui ne convainquent pas tout le monde.

Ces dernières années, les sélectionneurs qui se sont succédé à la tête de l'équipe de Tunisie de football ont souvent répété cette phrase. Ces dernières années, aussi, nous avons vu et revu les mêmes têtes en Equipe de Tunisie, bien que certains n'aient pas toujours été convaincants.

Mériter sa place encore et toujours

Avec Faouzi Benzarti, les mots ont pris leur sens et le sélectionneur national n'a pas hésité à remanier sa liste après l'avoir arrêtée. Pour mériter sa place en équipe nationale, les joueurs convoqués doivent être bien dans leur tête. Ce n'est pas le cas de Karim Laaribi, pas suffisamment motivé pour répondre favorablement à la convocation de Faouzi Benzarti, ni d'Aymen Mathlouthi dans l'impasse avec le Club Africain.

Mathlouthi n'a donc ni la tête ni les jambes pour être encore retenu en sélection nationale et Faouzi Benzarti n'a pas hésité une seconde à le faire remplacer par le jeune Ghaith Yeferni, le sociétaire de l'Union Sportive de Ben Guerdane.

La surprise du chef a été sans doute la convocation du jeune défenseur stadiste Jasser Khémiri. Comme quoi, avec Faouzi Benzarti, les portes de la sélection nationale sont réellement ouvertes à tous.

En remplaçant Aymen Mathlouthi et Karim Laaribi respectivement par Ghaith Yeferni et Zied Ounelli, le sélectionneur national a passé un message fort : en Equipe de Tunisie, il faut mériter sa place encore et toujours.

Et en faisant appel au jeune Jasser Khémiri, Faouzi Benzarti a transmis un message d'espoir aux joueurs qui évoluent dans les clubs de la deuxième moitié du tableau.

Bref, avec Faouzi Benzarti, les places sont désormais chères et aucun joueur ne peut prétendre être un titulaire à part entière même quand la liste des convoqués est arrêtée, voire annoncée aux médias.