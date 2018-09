Tunisie: EST-ESS, le «fratricide»

Ce sera donc un «fratricide» ou une affaire tuniso-tunisienne au terme de laquelle le gagnant atteindra les demi-finales où il aura à croiser le fer avec le qualifié des deux autres quarts finalistes TP. Mazembe et Primeiro de Agusto.

C'est que le tirage au sort est quelque peu orienté de telle façon que la possibilité de donner des duels entre clubs ayant appartenu à la même poule dans la phase précédente est tout simplement éliminée. Ainsi la chance de voir l'EST et l'ESS face à face en quart de finale était très grande (33%).

Franchement, c'était mieux que de voir nos deux clubs prendre un chemin séparé, étant donné qu'à l'heure actuelle, ils ne se trouvent pas au sommet de leur art en comparaison avec les autres grands clubs d'Afrique.

Ni l'ESS, qui a trébuché dernièrement devant l'US Ben Guerdane à Sousse, ni l'EST qui s'est laissée éliminer lamentablement par Al-Ittihad d'Alexandrie en championnat arabe, il y a quelques jours, ne sont, pour le moment, prêtes pour les quarts de finale continentale.

Après avoir vu à l'œuvre le TP Mazembe, le WAC et l'ES Sétif sans oublier Al Ahly, on voit mal comment nos deux représentants auraient été capables de franchir le cap des quarts de finale. Et du coup, le temps que l'un d'entre eux (le gagnant) atteigne les demi-finales, bien des choses auront, à coup sûr, été corrigées d'ici là.

L'ogre ahlaoui évité par l'ESS

Dans ce tirage au sort qui a donné un autre choc entre Maghrébins avec les bras de fer entre le Widad Casablanca, le tenant du titre, et l'ESSétif, l'on s'attend à un autre quart de finale des plus attrayants. Mais là où la chance a amplement joué dans ce tirage au sort, c'est bien du côté des Congolais du TP Mazembe et d'Al-Ahly d'Egypte qui vont respectivement affronter Primeiro de Agusto (Angola) et Horoya Conakry (Guinée). Bien évidemment ce ne sera pas gagné d'avance, mais logiquement, les Angolais et les Guinéens sont relativement beaucoup moins forts que les Congolais et les Egyptiens qui partent avec l'avantage des pronostics.

On peut dire qu'en l'état actuel des choses, éviter le TP Mazembe et le WAC a été une bonne chose pour l'EST. Il en est de même pour l'ESS qui évite son bourreau de l'édition précédente : Al-Ahly devenu la bête noire de nos clubs.

Le match aller entre l'EST et l'ESS aura lieu à Radès le 15 de ce mois et le match retour aura lieu à Sousse le 22 septembre.

Notons que les demi-finales auront lieu en octobre et la finale au mois de novembre prochain pour le compte de l'édition actuelle.

Alors qu'à partir de l'édition 2019, la finale de la Champions league africaine se jouera dorénavant au mois de mai, à l'instar de la Champions league européenne.