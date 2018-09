Tunisie: Faouzi Benzarti - «Le groupe affiche une grande forme»

La Tunisie, vainqueur à domicile de l'Egypte (1-0) lors de la première journée, est en tête du groupe J avec 3 points devant le Niger et le Swzailand (1 pt) et l'Egypte est quatrième (0 pt).

Dans une déclaration à l'agence TAP, Jasser Khemiri n'a pas manqué d'afficher son enthousiasme d'avoir rejoint la sélection : «Je suis très heureux d'avoir été convoqué et j'estime que cette sélection vient à point nommé afin que je puisse progresser et me mesurer à des joueurs d'expérience qui évoluent au haut niveau».

S'agissant du remplacement de Aymen Balbouli et de Karim Laaribi, le sélectionneur national a tenu à rappeler que seuls les joueurs en forme, opérationnels et actifs dans leurs clubs, sont sollicités. «Or, ce n'est pas le cas pour Balbouli qui ne s'entraîne pas avec son club», a-t-il expliqué.

