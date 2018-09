Tunisie: Dernière étape de préparation

Ce stage sera ponctué de trois rencontres amicales face aux sélections du Cameroun et du Liban et un club turc.

Les Aigles de Carthage avaient disputé le week-end dernier, une double confrontation amicale face au Portugal soldée par deux victoires (68-64 et 70-56).

Le deuxième tour des éliminatoires africaines, rappelle-t-on, se joue en 12 équipes divisées en deux groupes en aller et retour (E et F) de six équipes chacune.

La Tunisie, rappelle-t-on, avait obtenu son billet pour le deuxième tour en terminant en tête du premier tour du tournoi joué en aller et retour à Yaoundé et à Tunis.

Le tournoi du groupe E est formé outre de la Tunisie, du Maroc, de l'Angola, de l'Egypte et du Tchad et se déroulera du 14 au 16 septembre à la Salle olympique de Radès, tandis que celui du groupe F qui comprend le Nigeria, le Sénégal, la République centrafricaine, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et le Mali, se jouera à Lagos au Nigeria.

La Tunisie entrera en lice vendredi 14 septembre face au Maroc à partir de 18h00 avant d'affronter l'Egypte le 15 septembre et l'Angola le 16 (même lieu même horaire).

La phase retour du tournoi, dont le pays organisateur n'a pas encore été désigné, aura lieu fin novembre et début décembre prochain et le cinq national affrontera le Maroc le 30 novembre, puis l'Egypte le 1er décembre et l'Angola le 2 du même mois.

Les deux meilleures équipes des groupes E et F valideront leurs billets pour la Coupe du monde Fiba 2019. Les deux équipes classées troisièmes disputeront un match barrage pour désigner le troisième qualifié pour le Mondial.

La phase finale de la compétition phare de la FIiba regroupera, pour la première fois, 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine.

Programme complet du tournoi du groupe F (tous les matches à la salle Olympique de Radès)

Vendredi 14 septembre

15h30: Angola - Cameroun

18h00: Tunisie - Maroc

20h30: Egypte Tchad

Samedi 15 septembre

15h30 Cameroun - Maroc

18h00: Tunisie - Egypte

20h30: Tchad - Angola

Dimanche 16 septembre

15h30:Tchad - Maroc

18h00: Tunisie - Angola

20h30: Egypte - Cameroun