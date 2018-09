Congo-Kinshasa: Importations frauduleuses et illégales - Jean-Lucien Bussa relance la bataille contre la maffia !

Dans cette édition, La Prospérité qui en a eu la primeur, publie, en fac-similés, les trois Arrêtés Ministériels dont les effets de prorogation courent, depuis le 3 septembre dernier. Il va sans dire que les contrevenants s'exposeront, a-t-on appris au Ministère du Commerce Extérieur qui, cette fois-ci, a pris toutes les précautions d'usage, pour faire respecter la loi dans toute sa rigueur. Autres temps, autres mœurs, dit-on. A l'ère du changement profond tant réclamé par tous, plus rien ne sera comme avant. Ici, Jean-Lucien Bussa a sorti, désormais, son épée de son fourreau, pour frapper fort et prêcher par les actes. Découvrez-le, dans les arrêtés, ci-dessous.

En ce qui concerne particulièrement, les sociétés brassicoles opérant à l'Est de la RD. Congo, la même Fédération des Entreprises du Congo adhère à la proposition du Ministre d'Etat, quant au renforcement de leur collaboration avec les Gouverneurs des Provinces mais, elle se propose d'y veiller. Dans un sens tout comme dans un autre, le Ministre d'Etat Bussa qui, au terme d'une réunion organisée, le 30 août dernier, a relancé cette batterie de mesures tient, comme à la prunelle de ses yeux, à la sauvegarde et la protection de l'industrie locale face aux importations frauduleuses qui, en réalité, menacent d'ébranler les principaux paramètres de l'économie nationale et d'y introduire, par un effet de rebrousse-poil, des dysfonctionnements aux conséquences néfastes pour les consommateurs et, surtout, des gagne-petits.

Dans une lettre, en effet, elle encourage Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre d'Etat au Commerce Extérieur, d'avoir levé l'option consistant à proroger, pour douze nouveaux mois, la série de mesures d'interdiction d'importations d'un certain nombre de produits dont le ciment gris, le Clinker, les bières et boissons gazeuses ainsi que les barres de fer en vue de la protection, précise-t-elle, de l'industrie locale contre les assauts incisifs dus à la fraude, à la maffia, à la contrebande ainsi qu'aux autres opérations aussi bien illégales qu'illicites à travers le pays.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.