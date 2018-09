Congo-Kinshasa: Récolte des fonds pour la campagne - L'Udps lance l'opération 1$ ce vendredi

La fille aînée de l'Opposition ne compte pas décélérer dans sa préparation des prochaines joutes électorales.

C'est, en effet, ainsi qu'en marge d'une matinée politique annoncée pour ce vendredi à 14 heures au siège de Limete, l'opération 1 dollar Usd devra être lancée pour débuter la récolte des fonds devant constituer le lit financier où sera tiré l'argent pour faire la campagne de l'Udps, en général, de Félix Tshisekedi, président de cette formation politique et candidat jusqu'aux dernières nouvelles valides pour le sprint à la magistrature suprême, en particulier. Un communiqué de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social a révélé cette activité à la presse. Cette opération intervient, il sied de le relever, juste après les derniers arrêts de la Cour Constitutionnelle sur l'inéligibilité de quelques candidats, six au total, épinglés déjà au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

L'opinion retiendra que sur les six blackboulés de la CENI, seuls deux ont été rétablis, savoir Samy Badibanga ainsi que Mme Ifoku. Et, les quatre autres candidatures dont celle de Bemba ont été jugées irrecevables par la plus haute Cour du pays siégeant en premier et dernier ressort sur ce dossier. Néanmoins, loin de n'être qu'une action conjecturelle, l'opération que compte lancer Félix Tshisekedi ce vendredi était planifiée depuis. En effet, lors de son meeting à la place Sainte Thérèse à N'djili, le Président de l'Udps l'avait annoncée à l'opinion tant nationale qu'internationale. « Les élections arrivent, pour mieux mener notre campagne et aligner nos candidats, nous allons lancer une campagne de récolte de fonds « 1 dollar Usd pour l'Udps.

Mais, ceux qui estiment qu'ils peuvent donner au-delà du montant exigé, sont les bienvenus... », disait-il. Le communiqué diffusé dès mardi 4 septembre confirme le lancement dès ce vendredi de ladite opération. "Matinée politique spéciale ce vendredi 7 septembre 2018 à 14 heures à la permanence du Parti avec comme animateur le Président de l'Udps en personne, Félix Tshisekedi, Maboko Pembe (entendre l'homme aux mains propres ndlr). A l'ordre du jour, le lancement de l'opération Un dollar pour la campagne électorale ", pouvait-il être lu sur le document dont une copie volante est parvenue à la rédaction du tabloïd La Prospérité. Il sied de rappeler que l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, toujours orpheline du lider maximo pas encore inhumée, a aligné des candidats à tous les niveaux.

Et, par ailleurs, Félix Tshisekedi son candidat à la présidentielle a présenté un programme de campagne estimé à hauteur de 86 milliards de dollars échelonnés sur dix ans. Intitulé vaincre la pauvreté, selon son auteur, ce dernier est la meilleure prescription contre les fléaux qui séviraient en République Démocratique du Congo avec rage depuis les décennies de la gestion du pays par le régime en place. «Une fois élus, je ferais de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille et dans 10 ans, je sortirai le Congo de la pauvreté avec une mobilisation de 86 milliards de dollars», disait Félix Tshisekedi à l'Hôtel Béatrice lors du dévoilement de son projet de société.

Ce vendredi en tout cas, ce fils politique et biologique du Sphinx de Limete va impulser l'opération de récolte des fonds pour ravitailler les caisses de l'Udps afin de faire face à la campagne électorale voulue, cette fois, à l'américaine s'il faille s'en tenir aux propos du SP du parti rival Pprd, comprenez Emmanuel Ramazani Shadary candidat du FCC à la présidentielle. En espérant aucune surprise désagréable d'ici le dévoilement de la liste définitive de candidats retenus pour la course à la présidentielle, l'Udps affûte ses armes.