Congo-Kinshasa: Road-book

Restera-t-il intact ce road-book de la CENI ? L'on se questionne. Pour en savoir plus, il faut prendre son mal en patience et voir ce qu'il sera après toutes ces annonces fatidiques que dispose l'agenda de l'avenir du pays.

Jusque-là, ce ne sont que des partis et regroupements de l'opposition qui pipent leurs mécontentements à l'égard du verdict concocté par la Cour aux candidatures des leurs, c'est-à-dire, Bemba et Muzito.

Pendant ce temps, de part et d'autre, c'est la débandade. A Kinshasa, ce sont les annonces de come-back des uns et des autres qui assombrissent le beau paysage qu'a ce scandale géologique depuis la catastrophique dernière levée de voile par la Cour Constitutionnelle.

Ce seul résumé rend, en peu de mots, cette affirmation qui supporte plus de 98% de poids de chances qu'a la CENI d'organiser les joutes électorales de décembre prochain avec le même road-book bien que contesté de fond en comble par l'opposition. L'on aura tout tenté. Mais, sur la feuille de route, Yobeluo Nangaa multiplie plus d'efforts qu'hier, pour accomplir sa mission. Celle d'organiser effectivement les élections en décembre de cette même année.

Synonyme, une fois de plus, du maintien par la Commission Electorale Nationale Indépendante de ses préalables. Quel que soit le nombre d'intempéries qui se hisseront sur chacun des flancs de leur route, Nangaa et ses complices garderont solidement les regards rivés vers l'horizon 23 décembre. Et pour rien au monde, ils n'oseront hocher les têtes, pour assouvir les désirs de ceux qui contestent l'affection qu'ils ont appris à nourrir, depuis un laps de temps, à l'égard de la machine à voter.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.