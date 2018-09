Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le CWB dorénavant ouvert !

Comme si cela ne suffisait pas, la fin de la semaine en cours connaîtra la participation de tous les partenaires du CWB, en une séance de réflexion, afin de valoriser les dates importantes en perspective, à l'instar du 20 novembre qui est consacrée à celle de droit de l'enfant, la date de 10 décembre qui marque l'anniversaire de la déclaration de droit de l'homme et sans oublier le 10 janvier, l'anniversaire de la loi de la protection de l'enfance. A en croire Kathryn Brahy, la participation de Kinshasa Jazz est prévue pour tout prochainement. Elle a, par la même occasion, annoncé le festival de la Rumba Parade, qui aura lieu à l'Académique des Beaux-arts, pendant la Foire Agricole de Kinshasa. « Tout le monde est le bienvenu pour fêter la rumba en espérant qu'un jour on l'inscrive comme il se doit sur la liste de patrimoines de l'humanité », a-t-elle laissé entendre.

Oui, il y a de quoi à se réjouir. Dorénavant, les portes du Centre Wallonie Bruxelles seront grandement ouvertes et prêtes à recevoir du monde dans cette nouvelle aventure qui s'annonce en couleur. Les amoureux de la littérature, allusion faite aux abonnés de la bibliothèque du CWB, vont devoir reprendre les bonnes habitudes de la lecture et de recherche au cours de ce mois de septembre. Qu'à cela ne tienne, le programme des activités a été taillé sur mesure pour l'intérêt des partenaires congolais, a élucidé la déléguée du Centre Wallonie Bruxelles. Déjà, ce mercredi 5 septembre 2018, la délégation belge va célébrer le vingtième anniversaire de partenariat pour la laïcité entre humanisme solidarité de la RDC et laïcité humanisme Afrique-centrale ONG Belge.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.