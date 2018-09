Ile Maurice: Pamplemousses - Enlevé et tailladé au cutter

Dimanche, aux alentours de 20 heures, cet habitant de Triolet âgé de 63 ans était debout dans une entrée menant à sa maison, lorsque qu'un 4x4 s'est arrêté et des individus l'ont forcé à prendre place dans ce véhicule. Celui-ci a roulé vers l'hôpital du Nord. Le 4 x 4 s'est arrêté dans un bois et ses agresseurs lui ont tailladé le dos avec un cutter avant de l'abandonner sur place.

C'est son opinion politique qui serait à la base de ses ennuis. C'est du moins ce que pense un habitant Triolet de 63 ans. Les faits se seraient déroulés dans la soirée du dimanche 2 septembre. L'homme soutient avoir été enlevé devant sa porte et emmené à Pamplemousses, non loin de l'hôpital du Nord. Ses agresseurs cagoulés lui auraient tailladé le dos avec un cutter.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.