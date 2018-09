Ile Maurice: Rose-Hill - Arrêtés pour avoir volé deux musiciens indiens

Alors qu'ils se rendaient à un temple, deux musiciens originaires de l'Inde ont été attaqués et dépouillés. Deux hommes ont été arrêtés : Yovilen Canaprevassen, 29 ans, originaire de Résidence Beau-Séjour, Quatre-Bornes, et Soondrassen Appadoo, un résident de Trèfles, Rose-Hill, âgé de 34 ans. Lors de leur interrogatoire, ils ont avoué le délit. Les deux suspects ont été traduits devant la justice pour vol avec violence avant d'être reconduits en cellule policière.

Les deux étrangers âgés de 26 et 29 ans sont à Maurice depuis quatre ans et opèrent dans des temples. Le mercredi 29 août, ils marchaient à Rose-Hill lorsque deux individus qui étaient à bord d'une voiture les ont accostés. Le conducteur a proposé de les emmener là où ils se rendaient, à savoir à un temple de la capitale. Les malfrats les ont conduits à St-Martin et les ont menacés avec un couteau avant de les dépouiller de leur chaîne en or, de leur portable et d'une somme de Rs 4 500. La valeur des objets emportés est estimée à environ Rs 105 000.

Les deux suspects ont été coffrés dans la soirée du lendemain lors d'une opération menée par l'inspecteur Samynaden et la Criminal Investigation Division (CID) de Camp-Levieux sous la supervision du surintendant de police Monvoisin et de l'assistant surintendant de police Thug. L'aide de la CID de Stanley et de Moka, de l'Emergency Response Service et de la Divisional Supporting Unit a aussi été sollicitée.

Les objets volés ont été récupérés lors d'une perquisition effectuée au domicile de Yovilen Canaprevassen.