Ile Maurice: Les autres conflits territoriaux que la Cour de La Haye a eu à juger

La CIJ avait aussi trouvé l'existence de droits relatifs aux propriétés terriens qui constituaient des liens légaux entre la Mauritanie et le Sahara occidental. En revanche, aucun lien de souveraineté entre le Maroc et la Mauritanie n'avait pu être établi à partir des informations mises à la disposition de la Cour.

Un autre cas cité lors des soumissions orales mardi 5 septembre. L'Allemagne en a fait mention. Il s'agit du litige opposant l'Espagne au Maroc. Conflit qui a fait l'objet d'une demande d'avis consultatif de l'Assemblée générale de l'ONU à la Cour internationale de justice le 13 décembre 1974. La première question à laquelle devait répondre la cour était de savoir si le Sahara occidental était, au moment de sa colonisation par l'Espagne, un terra nullius, soit une terre appartenant à personne. L'autre question était de savoir quels étaient les liens légaux entre ce territoire et le Maroc et la Mauritanie.

Autre avis : «Que les États membres des Nations Unies ont l'obligation de reconnaître l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie et le défaut de validité des mesures prises par elle au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de tous actes en particulier de toutes relations avec le gouvernement sud-africain qui impliqueraient la reconnaissance de la légalité de cette présence et de cette administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à cet égard». Avis émis à 11 voix contre 4.

