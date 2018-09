Afrique: Le Soudan en reconquête

Le match de Malabo va servir de révélateur au patron des "Desert Hawks". Il se réserve la possibilité de changer des joueurs, en privilégiant les plus expérimentés. C'est pour cette raison que la rencontre de samedi sera très importante et par son résultat et par la manière.

Au mois de juin 2017 lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Total 2019, l'équipe, alors dirigée par le légendaire Mohamed Abdullah "Mazda" subissait un retentissant échec, chez elle, devant Madagascar (1-3). Une défaite considérée dans tout le pays comme une véritable humiliation. La première décision fut de mettre "Mazda" à la casse et d'aller chercher le Croate Zdravko Logarusic pour le remplacer. Opération réussie puisqu'au début de cette année le Soudan prenait la troisième place du CHAN au Maroc.

Ces derniers mois le football soudanais a traversé une période difficile, tant au niveau de ses clubs qu'à celui de l'équipe nationale. Et c'est avec l'esprit de reconquête que la sélection aborde la série des quatre matches qui l'attend entre 8 septembre et le 16 novembre 2018.

