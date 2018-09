Sénégal: FC Nantes-Kara Mbodji - « Je me sens bien, je suis prêt »

Kara Mbodji est désormais situé. Blessé pendant un long moment la saison dernière, le défenseur sénégalais était annoncé depuis plusieurs semaines au FC Nantes. Il a finalement signé avec les Canaris sous la forme d'un prêt il y a quelques jours et a été officiellement présenté mercredi par le club. Occasion pour lui d'expliquer pourquoi il a porté son choix sur la formation de Ligue 1.

« C'est un club avec une histoire énorme et c'est une famille. Après avoir passé du temps éloigné des terrains la saison passée, c'était le club qu'il me fallait pour progresser. Le discours des dirigeants et du coach m'a convaincu. En plus, je réalise un rêve de gamin en découvrant la Ligue 1 car c'est un championnat que je regardais à la télé quand j'étais petit », a déclaré devant la presse l'international sénégalais, convoqué pour les éliminatoires de la CAN 2019.

Kara Mbodji s'est également confié sur sa forme actuelle, après son opération au genou de la saison dernière. Et à l'entendre, cette blessure fait désormais parti du passé.

« Je n'aurai plus jamais un genou à 100% comme dans ma jeunesse mais je suis satisfait. Je travaille tous les jours avec l'équipe à l'entraînement et tout se passe bien sur le plan physique. Je me sens bien, je suis prêt et à la disposition du coach. (... ) Beaucoup de gens m'ont enterré pendant ma blessure. Aujourd'hui, je veux leur répondre sur le terrain. J'ai hâte de jouer mon premier match à la Beaujoire ! ».

Le rock sénégalais aura peut-être la chance d'être aligné contre le Stade de Reims au retour de la trêve internationale.