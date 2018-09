Libye: La France exhorte la classe politique à respecter la date prévue pour les élections

Intervenant pour sa part, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a souligné qu'il est temps de sortir le pays de l'impasse et de son statu quo. Et cela ne peut être possible qu'en organisant des scrutins crédibles.

« Il est donc essentiel d'organiser des élections dans le calendrier agréé à Paris, le 29 mai par les quatre acteurs clés de la scène politique libyenne devant la communauté internationale », a insisté François Delattre, tout en évoquant l'adoption d'une base constitutionnelle et la tenue des élections présidentielle et législatives, le 10 décembre comme prévu.

« Il est essentiel d'avancer dans la transition démocratique en Libye. Car l'ennemi de la Libye et des Libyens, c'est le statu quo qui profite à certaines personnes au détriment de l'économie du pays, notamment aux trafiquants et aux auteurs de la criminalité organisée », a souligné le diplomate français, François Delattre, lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation de paix en Libye.

L'invite de la France a pour but de contrer et de dénoncer ceux qui caressent l'idée de retarder les élections, sous prétexte que la situation d'insécurité que traverse le pays ne le permettrait pas.

