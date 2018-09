Gambie/Algérie: Elim CAN 2019 / Tom Saintfiet - «On respecte l'Algérie mais... . »

A l'occasion de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, on aura droit à une bataille au stade de Banjul entre les Scorpions de la Gambie et les Fennecs d'Algérie. Après un premier faut pas face au Bénin lors de la première journée dans cette course qui mène à Yaoundé, la Gambie compte bien se relancer. La tâche ne sera pas facile face aux Algériens en pleine crise de confiance après de multiples changements de sélectionneurs, et qui veulent mettre fin à cette mauvaise spirale à l'occasion des éliminatoires de la CAN 2019.

Pour cette rencontre, les Scorpions ne font pas le poids devant les Verts d'Algérie du moins sur le papier. « Je ferai tout pour qualifier mon équipe à la prochaine CAN. On sait que l'Algérie est intouchable, on va dire qu'on va tout faire pour gagner, car on cherche à mettre fin à une vulnérabilité qui date depuis 5 ans. La Gambie n'a pas gagné un match depuis le succès obtenu contre la Tanzanie en septembre 2013, donc notre objectif est d'essayer au moins d'éviter de perdre chez vous, même si cela relève du miracle. On va tout faire pour gagner. Je ne doute pas une seconde que mes joueurs ont le même objectif que moi, a confié Tom Saintfiet l'entraineur de la Gambie dans des propos relayés par Le Buteur. Pour moi l'Algérie est le plus grand favori et la pression sera dans le camp algérien car ils seront dans l'obligation de résultat ce samedi contre nous. On respecte l'Algérie mais nous allons tout faire pour réaliser un bon résultat, je le répète, contre une grande équipe algérienne. »

Sur le terrain, le technicien belge et ses hommes comptent bien réserver une surprise à Riyad Mahrez et ses coéquipiers. Face à la pléiade de Stars que compte la sélection algérienne, la Gambie n'aura que le cœur pour faire la différence. « Je suis un entraineur ambitieux et je joue pour tout gagner. Il y a une bonne ambiance et beaucoup de complicité dans mon groupe. On n'a pas trop le temps de préparer un match, alors on mise toujours sur des joueurs qui aiment jouer pour le pays. Donc on travaille beaucoup le côté mental. Comme vous le voyez, le groupe vit bien, les joueurs sont contents d'être ici. On ne pense plus au match perdu contre le Bénin, nous ne nous pensons qu'à l'Algérie. »

Dans l'espoir de réaliser un exploit pour cette journée des éliminatoires de la CAN 2019, l'entraineur Saintfiet espère qualifier la Gambie pour la première de son histoire pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.