Maroc: Le Onze national poursuit sa préparation à Rabat avant de rejoindre Casablanca

Si la première séance d'entraînements, qui a eu lieu lundi, a vu la présence de seulement quinze joueurs sur les 25 convoqués par le sélectionneur Hervé Renard, celle de mardi a connu la participation pratiquement de l'ensemble des éléments, excepté trois internationaux. Ont manqué à cette séance, les deux sociétaires du club néerlandais de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, fraîchement sacré meilleur joueur de l'Eredivisie, et Noussair Mazraoui, ainsi que le gardien de but Munir El Kajoui qui a disputé lundi avec son club espagnol de Malaga un match de championnat.

Le Onze national continue de peaufiner son programme de préparation du côté du stade annexe de l'Ensemble sportif Moulay Abdellah à Rabat, en perspective du match contre le Malawi, prévu samedi prochain à partir de 21 heures au Complexe Mohammed V à Casablanca et comptant pour la seconde journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameron.

