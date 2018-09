Maroc: SMIC et regroupement familial en France

Tout le monde en parle au Maroc, mais qui le montre et va au-delà d'une complainte ? Le Code pénal… Plus »

Dans ces conditions, le demandeur se doit d'être regardé comme justifiant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens des dispositions précitées. De par ces faits, la Cour Administratif d'Appel de Nancy a jugé que c'était à tort que le jugement attaqué devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté sa demande. Et a donc enjoint le préfet des Ardennes de faire droit à la demande de regroupement familial de l'intéressé.

Cependant, dès le mois de novembre 2016, le salaire du requérant à subit une hausse et fut rémunéré à hauteur de 1 645,62 euros brut. Cette dernière somme lui est versée régulièrement et est supérieure au montant mensuel brut du SMIC de l'année 2017.

Néanmoins, sachez que si vous faite l'objet d'un changement de salaire, entraînant une augmentation de vos ressources, au moment même où vous recevez le refus de d'autorisation de regroupement familiale et que, finalement, ce dernier n'avoisine plus le SMIC mais l'égale ou le surpasse il se peut que votre demande se voit être autorisée.

Par ressources suffisantes il est entendu que le demandeur doit gagner au minimum le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) et au plus ce salaire majoré d'un cinquième.

Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il peut demander à être rejoint par son conjoint et ses enfants à condition que « le conjoint soit âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».

L'étranger qui souhaite que sa famille le rejoigne sur ce fondement devra remplir un certain nombre de conditions, lesquelles sont énumérées aux articles L. 411-1 à L. 411-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

